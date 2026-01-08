Un nouveau magasin à Lyon pour cette célèbre enseigne de décoration ?

Le remplaçant du magasin GiFi de la rue Grenette dans le 2e arrondissement serait connu. Il s’agirait de Zara Home, rapportent nos confrères d’Actu Lyon. L’enseigne Action était pourtant pressentie jusqu’à maintenant pour s’installer dans le centre-ville de Lyon.

"Ce n’était pas une question d’argent, mais plutôt de typologie de magasins. Zara Home s’intégrera mieux à cet endroit", peut-on lire dans l’article du média lyonnais. La boutique de décoration appartenant au groupe espagnol Inditex poursuivrait ainsi son implantation au sein de la capitale des Gaules. L’enseigne est en effet déjà présente rue de la République… non loin de ce nouveau magasin.