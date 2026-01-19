Un nouveau magasin dans le centre-ville de Lyon pour cette enseigne 

Un magasin pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes au sein du centre commercial du 2e arrondissement de Lyon. Le pôle de commerces et de loisirs de Confluence proposera cette semaine une toute nouvelle boutique à ses clients.

Il s’agit de Maxi Zoo, le spécialiste de l’animalerie. L’enseigne compte plus de 400 magasins en France avec au bout un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros. On y retrouve des produits alimentaires et accessoires pour chiens et chats.

Ce magasin lyonnais ne sera pas comme les autres puisqu’il se situera en pleine ville contrairement aux autres boutiques. Un concept urbain est proposé sur place. "Après Paris, ce deuxième magasin Maxi Zoo en centre-ville à Lyon-Confluence servira également de laboratoire d’expérimentation. Il permettra à l’enseigne d’ajuster en continu son offre et ses services en fonction des retours clients", explique Maxi Zoo.

Ce nouveau magasin se situera juste en face du Carrefour et s’étalera sur 145 m² avec au bout une sélection de 1800 références. L’ouverture est prévue ce mercredi 21 janvier.