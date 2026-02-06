Saint-Valentin : voici le plat que les célibataires préfèrent manger à Lyon 

La Saint-Valentin approche. A quelques jours de la fête des amoureux, l’application de rencontre happn et la plateforme Deliveroo ont décidé de s’associer le temps d’une étude concernant les habitudes des célibataires lyonnais.

"Lyon est la première ville de France où l’on enregistre le plus de commandes pour deux le 14 février au soir. Fromage, plats réconfortants ou spicy semblent faire l’unanimité", peut-on lire.

Parmi les plats plébiscités par les célibataires lyonnais en vue de passer la Saint-Valentin à deux, on retrouve la street food, les pâtes, le fromage ou encore la spicy food (nourriture épicée). Concernant la première place, elle est occupée par un plat inattendu puisqu’il s’agit de… la raclette !

Un repas riche et réconfortant donc pour cette Saint-Valentin à Lyon.