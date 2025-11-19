"Il y a un vrai retour à vouloir acheter local et fait main" : des créatrices lyonnaises fêtent l’anniversaire de leur atelier-boutique

Comme un clin d’œil aux Etats-Unis "où les 16 ans sont aussi importants que les 18 ou les 20 ans". Situé dans les pentes de la Croix-Rousse, l’atelier-boutique lafabriq fête ce jeudi son anniversaire. Ou plutôt ses 16 années d’existence.

Depuis 2009, le magasin met à l’honneur le fait main grâce à ses fondatrices et sœurs, Anne-Lise et Noémie Pichon. Ce sont aujourd’hui quatre artisanes bijoutières et une dessinatrice qui y travaillent et qui y vendent leurs créations. La boutique fait en effet office de lieu de vente mais aussi d’atelier. "On fait des bijoux avec des techniques et des matériaux différents", insiste Laurène Vernet, l’une des créatrices présentes au sein de lafabriq. "On est vraiment une boutique cadeau où on nous voit fabriquer. Aujourd’hui, il y a un vrai retour à vouloir acheter local et fait main. Beaucoup de boutiques bougent dans le quartier et nous sommes très contentes d’être toujours là", poursuit-elle.

Pour cet anniversaire, un évènement intitulé "Sweet Sixteen" se tiendra ce jeudi à l’atelier-boutique. Au programme notamment : un bingo où il sera possible de gagner des pièces des créatrices. "On veut vraiment remercier nos clients fidèles depuis plusieurs années." Coup d’envoi des festivités à 18h30.

A.D.