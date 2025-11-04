Aroma-Zone au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon : on connait désormais la date d’ouverture

Alors que la course aux cadeaux devrait vite démarrer dans les prochaines semaines à l’approche de Noël, une nouvelle enseigne va prochainement ouvrir du côté du centre commercial Westfield La Part-Dieu.

Il s’agit de l’enseigne de cosmétiques et d’huiles essentielles Aroma-Zone, déjà présente du côté du Grand Hôtel-Dieu dans le 2e arrondissement. Au sein du centre commercial du 3e arrondissement, la boutique sera située au niveau zéro à la place du magasin Lacoste qui de son côté monte au premier étage.

La date d’ouverture d’Aroma-Zone à La Part-Dieu a été dévoilée ce mardi. Les premiers clients seront accueillis dès le jeudi 11 décembre.

A noter que le centre commercial Westfield La Part-Dieu passera à l’heure de Noël dès le 12 novembre avec l’installation d’un sapin de 14 mètres. Les festivités seront officiellement lancées le samedi 22 novembre à 14h30 avec une représentation de la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo.