Cette friperie fait son retour à Lyon avec une boutique éphémère

La friperie Adjace va faire son grand retour à Lyon en ce début d’année 2026. Le rendez-vous est donné dès ce samedi 17 janvier dans le 2e arrondissement où sera installée une boutique éphémère durant près de deux mois.

"On ramène une sélection massive de vêtements, bijoux et accessoires de seconde main sourcés en Normandie ! Et comme toujours : tout est à 5 €, sans exception", promet Adjace. La friperie accueillera ses visiteurs jusqu’au 7 mars du côté du 25 rue du Port du Temple de 11h à 19h. Elle ne sera pas ouverte les dimanches à l’exception du 18 janvier.

"La mission d’Adjace avant toute chose, c’est de rendre la seconde main locale, accessible et désirable", explique Anaïs, la fondatrice du concept. A noter qu’il est également possible de venir avec ses vêtements pour les vendre en échange de bons d’achats au sein de la friperie.