"Devenir le salon de thé dédié à la glace de Lyon" : Julia Canu est l'une des Lyonnaises de 2026

Votre année 2026 ?

Consacrer encore plus de temps à la recherche. On va lancer pas mal de produits autour de la pâtisserie glacée. On va reprendre les pâtisseries classiques françaises adaptées en version glacée. L’objectif est de ne pas avoir juste des crèmes glacées dans un pot ou dans un cornet. On veut devenir avec notre nouvelle boutique le salon de thé dédié à la glace. On aimerait bien également ouvrir les soirs car nous avons eu pas mal de demandes par rapport à ça.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Une épicurienne à 100% car si elle n’aime pas manger à Lyon ce n’est pas possible (rires).

A Lyon, j’adore ?

La gastronomie ! Il y a beaucoup d’adresses à Lyon. J’aime bien également les quais. Tous les jours je vais y faire 10 000 pas (rires).