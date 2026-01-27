Cette enseigne coquine va ouvrir une deuxième boutique à Lyon

"Juste à temps pour la Saint-Valentin". Une toute nouvelle boutique va bientôt ouvrir ses portes du côté de la Presqu’île. Et c’est une enseigne déjà présente au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu qui va s’installer dans le 2e arrondissement.

Il s’agit de Passage du Désir qui se qualifie comme « un anti sex shop » avec au bout la mise en avant du bien-être intime. On retrouve notamment dans les différentes boutiques des confettis pour le bain, des poêles en forme de cœur, des bouillottes, des soutiens-gorges en forme de bonbons, des cosmétiques avec des goûts insolites, des sex-toys…

Cette seconde boutique lyonnaise de l’enseigne ouvrira ses portes ce vendredi 30 janvier au 81 rue de la République (anciens locaux Avril) sur une surface de 35 m². Le magasin aura comme objectif de faire aussi bien que celui de la Part-Dieu devenue la première de France en chiffre d’affaires. Passage du Désir compte aujourd’hui une vingtaine de boutiques dans toute la France.

De quoi donner des idées à certaines et à certains en vue de la Saint-Valentin le 14 février.