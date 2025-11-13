Une première boutique à Lyon pour cette marque de mode de luxe

La marque avait ouvert des boutiques éphémères à Lyon et à Paris. Atelier Antoine de Saint Exupéry a désormais son magasin permanent au sein de la capitale des Gaules. Direction la rue de Brest dans le 2e arrondissement pour découvrir cette nouvelle boutique.

"Comme Saint Exupéry, nous nous devions de naître à Lyon", assure Jean Bléhaut, l’un des deux co-fondateurs de la marque portant le nom du célèbre aviateur. Atelier Antoine de Saint Exupéry propose un vestiaire 100% masculin conçu et façonné en France et en Europe.

On peut notamment retrouver des vestes, des doudounes, des pulls, des chemises, des pantalons, des polos ou encore des accessoires à l’exemple de chaussettes, d’écharpes et de ceintures. "Dans cet univers nos clients perçoivent immédiatement la qualité de nos tissus et de nos finitions", explique Christophe Rondot, le second co-fondateur d’Atelier Antoine de Saint Exupéry. L’occasion de découvrir la nouvelle collection automne-hiver de la marque inspirée par les hommes du désert.

Une deuxième boutique d’Atelier Antoine de Saint Exupéry pourrait voir le jour à l’automne 2026. D’autres ouvertures sont ensuite prévues en France et à l’étranger.