Cette boutique lyonnaise se met à l’heure d’Alice au pays des merveilles

Après avoir dédié un mois autour du léopard au printemps dernier, la boutique de créateurs Les Ateliers Romarin vient de se lancer un nouveau défi.

Le magasin se métamorphose le temps de plusieurs semaines et met à l’honneur l’univers du roman Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Jusqu’au 15 novembre, les visiteurs pourront ainsi découvrir des créations réalisées sur ce thème. "L’univers est tellement foisonnant. On trouve forcément des idées », explique Camille, fondatrice de la marque de bijoux Eskhina, qui parle d’un thème ayant "emballé" tous les créateurs de la boutique.

Bougies, papeterie, bijoux, savons, jouets pour bébé, maroquinerie… Une touche d’Alice aux pays des merveilles est à retrouver sur chacune des créations pensées pour ce mois spécial qui laissera par la suite place aux préparatifs pour les fêtes de fin d’année.

"Ça nous challenge. Ce sont aussi des créations qui fonctionnent sur le long terme qui ont parfois besoin d’une impulsion", confie Camille qui n’exclut pas de nouveaux thèmes pour une nouvelle édition du concept.

A.D.