La tasse en série limitée de cette enseigne que tout le monde s’arrache enfin vendue à Lyon

Voilà une information qui devrait en réjouir plus d’un. C’est un produit que qui n’a cessé de faire le buzz outre-Atlantique. La tasse "Bearista" de l’enseigne Starbucks est en vente à Lyon.

C’est au pôle de commerces et de loisirs de Confluence qu’elle est désormais disponible. "Tu l’attendais, elle est enfin là ! Retrouve dès maintenant la Bearista Cup en édition ultra limitée dans ton Starbucks Confluence !", commente le centre commercial situé dans le 2e arrondissement de Lyon.

Ce gobelet en verre en forme d’ourson avait provoqué une véritable hystérie aux Etats-Unis et au Canada los de son lancement en novembre dernier. L’enseigne américaine avait ainsi fait le buzz à l’approche des fêtes de fin d’année avec au bout une rupture de stock mais aussi des bousculades et des bagarres de la part des clients. Reste à savoir si Lyon succombera à son tour à la folie de la tasse "Bearista".