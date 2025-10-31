Ce concept-store vintage de Lyon fête son premier anniversaire avec une journée à moitié prix

Il y a un an, le concept store lyonnais Météore ouvrait ses portes 2 rue d’Algérie dans le 1er arrondissement. A l’occasion de son premier anniversaire, la boutique propose à ses visiteurs une opération inédite.

"L’année dernière, vous étiez des centaines à venir découvrir notre concept store lyonnais, à faire la queue jusque dans la rue et à repartir les bras chargés de vintage à prix cassés", peut-on lire sur le compte Instagram de Météore.

Ce samedi, la boutique sera à moitié prix de 11h à 19h30. Cela concernera le vintage, les illustrations et la décoration. Un réassort est prévu toute la journée. D’autres animations sont également au programme de cette journée anniversaire.