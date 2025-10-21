Connue pour ses sacs bananes, cette marque française ouvre une boutique à Lyon

Une nouvelle boutique accueillera bientôt de nouveaux clients dans le centre-ville de Lyon. L’enseigne Hindbag s’apprête en effet à s’installer dans le 2e arrondissement. Le rendez-vous est donné dès le vendredi 14 novembre au 33 rue du Président Edouard Herriot.

Après Paris, Nantes ou encore Bordeaux, la marque française va donc poser au sein de la capitale des Gaules ses bananes colorées et autres accessoires en coton biologique fabriqués par une ONG indienne.

L’entreprise Hindbag a vu le jour en 2015 à la suite d’un projet d’étudiants de la Toulouse Business School mené par Pierre Monnier, le fondateur. La marque compte aujourd’hui plus de 100 000 abonnés sur Instagram.

La nouvelle boutique lyonnaise de l’enseigne proposera sans surprise différents types de sacs (à dos, de sport, polochon, à langer, à main, ordinateur), des porte-monnaies, des chouchous, des pochettes de téléphone, des trousses de toilette ou encore des vestes. Des produits Hindbag étaient déjà vendus dans des magasins lyonnais comme L'effet canopée dans le 1er arrondissement de Lyon.