Le Zara de Confluence rouvre ses portes après huit mois de travaux

Il avait fermé ses portes en février dernier pour s’agrandir. Le Zara du pôle de commerces et de loisirs de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon s’apprête à rouvrir ses portes. Le rendez-vous sera donné à partir de ce samedi... dans l’attente du passage ce vendredi à la mi-journée de la commission de sécurité.

Le magasin de l’enseigne espagnole de prêt-à-porter fait ainsi peau neuve et passe d’une superficie de 1 921 m² à plus de 3 000 m² sur deux niveaux. A découvrir dans cette nouvelle boutique qui deviendra la plus grande de Zara dans la Métropole de Lyon : un nouveau concept et des collections pour les femmes, les hommes et les enfants. De quoi renouveler son dressing à l’approche de l’hiver.

Durant les travaux, les habitués de Zara ont pu profiter d’un pop-up de la marque installé au niveau 1 du centre commercial. Une nouvelle enseigne de mode doit également prochainement prendre place au pôle de commerces et de loisirs de Confluence. L’enseigne Bershka ouvrira au premier étage dans l’ancien local de Monoprix au début de l’année 2026.