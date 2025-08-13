Cette boutique de décoration a trouvé sa place à la Croix-Rousse

Tulipes colorées, fleurs séchées, vaisselle, vases, objets déco… Nichée sur les pentes de la Croix-Rousse, cette boutique offre un large choix de produits sélectionnés avec soin. Ouverte en juin 2023, la boutique d’Alix Delville fait de plus en plus parler d’elle.

Ici, chaque objet a une histoire et une identité. La sélection d’Alix mêle décoration nordique, artisanat, produits de bien-être et d’entretien, choisis principalement en France et en Europe. "Je trouve mes fournisseurs sur des salons ou sur Instagram. J’essaie de ne pas partir trop loin pour mes choix", explique-t-elle.

Parmi les articles phares de Soleil d'Octobre : désodorisants en cire naturelle, éponges écologiques en fibre de noix de coco, ou encore céramiques façonnées par de petits artisans français. "Les céramiques, par exemple, viennent de Bourgogne, des Landes ou de Barcelone, où une Française du Sud s’est installée", précise-t-elle.

Elle propose aussi des fleurs séchées venues des Pays-Bas, reconnues pour leur qualité et leur prix accessible. Des objets qu’on ne retrouve pas partout, qui invitent à un retour à l’authenticité, loin des produits standardisés.

De quoi embellir son intérieur et aborder la rentrée avec style.