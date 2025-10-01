Cette enseigne mondialement connue lance un concept inédit près de Lyon

Les amateurs de café vont se réjouir de l’information. L’enseigne Starbucks va ouvrir d’ici quelques jours du côté de Tignieu-Jameyzieu en Isère à une trentaine de kilomètres à l’est de Lyon. La date exacte n’a pour le moment pas été dévoilée mais la boutique se trouvera place du Dauphiné.

Pas un Starbucks comme les autres puisqu’il s’agira d’un salon drive avec la possibilité de commander et de récupérer sa boisson depuis son véhicule. Une première dans la région selon Le Progrès qui parle d’un bâtiment de 180 m2 pouvant également accueillir une trentaine de clients sur place.