Des Lyonnaises se mettent au cirque pour la bonne cause

Tel est le nom de l’évènement organisé pour la troisième année par le Cirque Imagine. Le principe reste le même que les deux éditions précédentes : des personnalités lyonnaises acceptent de relever le défi de préparer un numéro de cirque à l’occasion d’un dîner de gala. Ce dernier se tiendra le mardi 31 mars à partir de 19h au Cirque Imagine installé à Vaulx-en-Velin. Ce challenge sera réalisé pour la bonne cause puisque les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association docteur CLOWN qui œuvre auprès des enfants hospitalités.

"Dirigeants d’entreprise, artistes, sportifs ou figures emblématiques de la vie lyonnaise, ils se sont engagés pour plusieurs semaines de préparation aux côtés des artistes du Cirque Imagine afin de créer des numéros originaux, pensés spécialement pour cette soirée. Entre disciplines aériennes, performances acrobatiques et moments de comédie, chacun dévoilera une facette inattendue de sa personnalité", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Pour cette nouvelle édition, ce sont huit personnalités lyonnaises qui ont décidé de se mobiliser pour la bonne cause. On retrouve notamment l’actrice de Villeurbanne Mayane, révélée par la comédie d’Artus Un p’tit truc en plus, qui se met au hula-hoop dans le cadre de ce défi. De son côté, Charlotte Miralles-Dussert, Miss Rhône 2025, réalisera un numéro de tissu aérien tandis qu’Angélina Cucherat et son partenaire de danse sur glace Léopold Dacquin ont décidé de se mettre aux sangles aériennes.

A noter également la participation de Valérie Lorentz-Poinsot, présidente d’Ondine et Opérating Partner chez Archimed, au cerceau aérien, du chocolatier et pâtissier Sébastien Bouillet, du chef Baptiste Pignol et du rugbyman Jean-Marc Doussain.