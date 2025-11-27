Carnet rose pour Lucile et Jérôme, couple emblématique de L’Amour est dans le pré dans le Rhône

La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi soir sur les réseaux sociaux du couple. Lucile et Jérôme, couple star de la saison 15 de l’émission L’Amour est dans le pré sur M6, sont devenus parents pour la troisième fois.

"Il y a des moments dans la vie où l’on voit défiler en quelques secondes tout un passage de celle-ci… Lily-Rose tu n’es pas simplement notre troisième fleur. Tu es LA fleur qui manquait à notre bouquet, notre famille. Tu auras bouleversé nos vies à tous les 4 du début de ta grossesse à ta naissance. On pensait que tu étais notre imprévu mais en fait tu étais notre destin. Bienvenue chez toi notre amour. On t’aime", a déclaré le couple suivi par plus de 324 000 personnes sur Instagram. Plusieurs photos accompagnent d’ailleurs cette annonce.

Lucile et Jérôme étaient déjà parents de Capucine, née en 2021, et Adonis, ayant vu le jour en 2023. C’est donc à cinq que la famille organisera le week-end du 13 et 14 décembre son marché de Noël du côté de Jons à une trentaine de minutes de Lyon. Ce dernier réunira d’anciens candidats de L’Amour est dans le pré avec au bout pour les visiteurs la possibilité de découvrir les produits du terroir à l’exemple de bocaux de légumes, terrines ou encore fromages.