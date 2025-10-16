Le Rhône remporte le titre du département le plus romantique de France 

Voilà une étude qui devrait faire palpiter nos cœurs. Le Rhône serait le département le plus romantique de France. C’est en tout cas ce qu’assure Zava, expert en téléconsultation médicale, spécialisé dans la santé intime. L’étude prend notamment en compte les activités culturelles, le nombre de restaurants, les spas et centres de bien-être, les expériences de couple, les monuments romantiques ou encore la beauté des paysages.

Le Rhône obtient ainsi un score de romance de 9,53 sur 10 devant les Hauts-de-Seine (9,51 sur 10) et Paris (9,45 sur 10). "Un savant mélange de culture, gastronomie et paysages pittoresques" est mis en avant par Zava. "La belle ville de Lyon en est l’épicentre : flâner le long des quais de Saône, admirer le panorama depuis la basilique de Fourvière ou s’offrir un dîner dans un authentique bouchon lyonnais sont autant d’occasions de raviver la complicité", peut-on également lire. A noter la jolie note de 4,40 sur 5 concernant "la beauté naturelle du Rhône qui fait du département"un véritable havre pour les couples".

Le top 10 du classement est complété par la Haute-Savoie, le Vaucluse, la Seine-Saint6denis, les Bouches-du-Rhône, les Yvelines, le Bas-Rhin ou encore le Val-d’Oise.