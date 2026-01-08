Une entrepreneuse lyonnaise dans l’émission "Qui veut être mon associé ?" avec son antivol pas comme les autres

Le coup d’envoi de la saison 6 inédite de "Qui veut être mon associé ?" sera donné ce jeudi soir sur M6. Le principe de l’émission reste le même : des entrepreneurs viennent présenter leur projet devant un jury afin de convaincre ce dernier d’investir dans leur entreprise. On retrouve notamment dans le jury cette année : Marc Simoncini, Eric Larchevêque, Anthony Bourbon, Alice Lhabouz, Jean-Michel Karam ou encore Jonathan Anguelov.

Une Lyonnaise fait partie des entrepreneurs qui tenteront leur chance dès ce jeudi dans cette nouvelle saison de "Qui veut être mon associé ?". Il s’agit d’Aïko Leroux, fondatrice de CactUs Lock. Cette jeune ingénieure chimiste de 23 ans a imaginé un antivol libérant une odeur insupportable dans le but de faire fuir les voleurs de vélos.

"Pendant un concours étudiant, on nous poussait à réfléchir à des problèmes du quotidien. Le mien était tout trouvé : trois mois après l’achat, mon vélo avait disparu", confiait il y a quelques mois la jeune femme à la rédaction de Lyon Femmes. Aïko Leroux avait alors décidé de "s’attaquer au mental des voleurs".

Concrètement, le dispositif CactUs Lock ressemble à un antivol haut de gamme. Mais en cas de tentative de coupe, le voleur libère involontairement un gaz chargé de molécules associées à la putréfaction. Résultat : une odeur insoutenable, un nuage de deux à trois mètres autour du vélo, et un effet psychologique immédiat.

"C’est inoffensif, parfaitement maîtrisé en concentration et en volume. Mais sur le plan neuroscientifique, certaines molécules déclenchent des réflexes instinctifs de fuite liés à la survie. Le voleur doit lutter contre lui-même s’il veut continuer", nous détaillait la fondatrice.

L’antivol a également la particularité d’avoir été entièrement développé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et fabriqué en France. CactUs Lock arrivera-t-il à convaincre le jury ? Réponse ce jeudi à partir de 21h10.