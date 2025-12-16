L’émission Mariés au premier regard à la recherche de candidats à Lyon

L’émission Mariés au premier regard est actuellement à la recherche de candidates et de candidats dans le cadre de la préparation de la saison 11. Le principe reste le même : se rencontrer le jour de son mariage après avoir passé des tests permettant d’établir un degré de compatibilité.

Des femmes et des hommes de plus de 26 ans "authentiques, ouverts, prêts à se lancer dans une expérience unique et encadrée par des experts" sont recherchés pour cette nouvelle saison de Mariés au premier regard.

Les personnes intéressées sont invitées à remplir un formulaire avant d'être peut-être sélectionnées pour la suite de l'aventure.