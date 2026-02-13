Pourquoi il ne faut pas offrir de roses rouges pour la Saint-Valentin

Parmi les cadeaux à offrir à sa moitié pour la Saint-Valentin qui aura lieu cette année ce samedi, les fleurs arrivent largement en tête. Créateur des Imparfaits dans le 2e arrondissement de Lyon, Romain Joubert a décidé depuis l’ouverture de sa boutique de fleurs il y a maintenant plus de six ans de partir en guerre contre un symbole de la fête des amoureux. Celui d’offrir des roses rouges. "Tous les ans, on se bat sur ça ! Ce n’est absolument pas la saison des roses rouges qui viennent un peu du bout du monde", insiste-t-il.

Le fleuriste de 33 ans a d’ailleurs réussi à convaincre sa clientèle devenue fidèle de se tourner vers d’autres fleurs. "De belles tulipes de saison par exemple qui poussent elles en hiver mais également de belles renoncules ou de belles anémones. Ce sont des fleurs d’hiver qui vont en plus tenir beaucoup plus longtemps", insiste Romain Joubert. "Ici, on ne travaille que de la fleur de saison", ajoute-t-il.

Concernant le fait d’acheter des fleurs pour la Saint-Valentin, là pas de doute possible. "Les fleurs font toujours plaisir. Des petits bouquets notamment. On est moins sur des bouquets exorbitants qu’avant", constate le fleuriste.