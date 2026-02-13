Votre année 2026 ?

Aller plus loin avec notre association pour la santé mentale et émotionnelle des femmes. En 2025, on a déjà eu 10 000 utilisatrices sur notre application. En 2026, nous lançons le podcast Bonher pour raconter des histoires positives de femmes qui sont parvenues à s’en sortir. Nous allons également lancer la ligne directe d’écoute pour que toutes les femmes puissent être entendues gratuitement et de partout. La version de l’application va également sortir.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Elle vit en communauté. Je vois bien qu’entre Lyonnaises on se soutient et on fait beaucoup de choses en commun. Elle est aussi rayonnante, solidaire et positive. Elle prend du temps pour elle mais également pour les autres.

A Lyon, j’adore ?

Le centre Keraia dans le Vieux Lyon. On peut y faire du yoga et du Pilates mais aussi aller voir une kiné ou une ostéopathe. En dehors de Lyon, j’adore le Restaurant Hôtel de la Gare à Couzon-au-Mont-d’Or.