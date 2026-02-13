Cette marque lyonnaise de maquillage imagine un eyeliner pas comme les autres

Tel est le mot d’ordre de la marque de maquillage Garce.ON dont l’objectif est de "permettre à chacun et chacune d’exprimer sa singularité et les différentes facettes de sa personnalité". Elle sera officiellement lancée le 17 février par une campagne de crowdfunding qui durera un mois.

Imaginée à Lyon par Lola Derebachian, la marque Garce.ON entend bien se distinguer dans ce secteur particulièrement concurrentiel avec un eyeliner pas comme les autres. Ce dernier aura en effet la particularité d’être "le premier eyeliner en feutre rechargeable sur le marché" mais aussi de ne pas contenir de pigment nano mais à la place un pigment d’origine végétale à base de chêne.

"En tant que chimiste, mon rôle est d’apporter des innovations sur le marché du maquillage clean tout en apportant une vision moderne de cette industrie. Avec Garce.ON je crée un univers propice à l’expression de soi", commente Lola Derebachian qui a décidé de s’appuyer sur ses études d’ingénieure en chimie dans le lancement de cette marque notamment incubée au centre d’entrepreneuriat Lyon Saint-Etienne.