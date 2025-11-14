Miss France 2026 : Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, dévoile une nouvelle photo officielle

L’élection approche… Le visage de Miss France 2026 sera dévoilé le samedi 6 décembre à Amiens. Qui succédera à Angélique Angarni-Filopon ? Réponse dans quelques semaines.

En attendant, les 30 candidates au titre font connaissance du côté de la Martinique dans le cadre du traditionnel voyage de préparation avant les répétitions pour assurer le show dont le thème sera "Le voyage des Miss".

Alors que les premières photos officielles ont été publiées en début de semaine, Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, a levé le voile ce vendredi matin sur sa photo officielle en maillot de bain prise en Martinique.

Comme l’année dernière, les candidates avaient choisi elles-mêmes le maillot de bain qu’elles comptaient mettre en avant à l’occasion de ce cliché. Une marque lyonnaise a une nouvelle fois été sélectionnée par la représentante de la région Rhône-Alpes. Il s’agit de la marque Tatiane de Freitas. Alexcia Couly, Miss Rhône-Alpes 2024, avait choisi la même marque l’année dernière.

Les compliments n’ont pas manqué d’être rapidement faits sur cette nouvelle photo officielle : "Notre Miss France", "La plus belle", "Magnifique", "Un soleil"…