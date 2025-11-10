Miss France 2026 : découvrez les photos officielles de Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025

Les photos officielles des 30 candidates à l’élection de Miss France 2026 ont été dévoilées ce lundi. L’occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir le visage de Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes. Pour rappel, la jeune femme de 21 ans est actuellement étudiante à Villeurbanne et souhaite devenir plasticienne, maquilleuse spécialiste des effets spéciaux.

"Je veux rester moi-même durant cette aventure, ne pas changer de comportement. Si ça paye tant mieux ! Miss France, ce n’est qu’une fois dans sa vie !", avait déclaré Noémie Baiamonte à la rédaction de Lyon Femmes lors de son départ pour Paris jeudi dernier depuis la gare de la Part-Dieu à Lyon.

Les 30 candidates à l’élection de Miss France 2026 sont depuis ce dimanche en Martinique pour le traditionnel voyage de préparation avant les répétitions pour le grand show le 6 décembre sur la scène du Zénith d’Amiens. L'une d'entre elles succédera à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.