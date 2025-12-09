"Je savais que ce couronnement serait le sien" : Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, revient sur l’élection de Miss France 2026

L’élection de Miss France 2026 a couronné samedi soir Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025. La jeune femme de 23 ans a ainsi succédé à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 à l’issue d’une aventure de près d’un mois où elles étaient 30 candidates en lice pour la très convoitée écharpe nationale.

De son côté, Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, n’a pas réussi à se qualifier pour le top 12 de l’élection. La représentante régionale a tenu à revenir ce mardi sur son parcours dans l’aventure en publiant un long message sur ses réseaux sociaux accompagné de plusieurs photos, notamment un selfie d’elle avec la nouvelle Miss France. "Cette aventure Miss France se termine, et avec elle se referme un chapitre que je garderai longtemps en mémoire. Je veux commencer par féliciter ma copine d’amour, notre nouvelle Miss France 2026, Hinaupoko Devèze. Depuis le premier jour, je savais que ce couronnement serait le sien. Elle a avancé avec constance et sérieux avec une présence qui s’impose naturellement. Ce titre lui va à merveille et le mérite amplement", écrit Noémie Baiamonte sur Instagram.

L’étudiante en maquillage et effets spéciaux à Villeurbanne a également tenu à féliciter Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie et première dauphine de Miss France 2026, et à remercier Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, et ses "29 copines d’aventure".

"Pour moi, il reste une petite pointe de déception, mais elle s’efface vite derrière la fierté. Vivre Miss France, apprendre, grandir et se dépasser… c’est déjà une victoire immense", conclut Noémie Baiamonte qui participera dans les prochains mois aux différentes élections locales et départementales de la région Rhône-Alpes.