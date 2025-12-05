Miss France 2026 : qui est Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025 ?

Elles sont 30 candidates pour une seule couronne. L’élection de Miss France 2026 aura lieu ce samedi soir au Zénith d’Amiens avec comme thème "Le voyage des Miss".

Qui succédera à Angélique Angarni-Filopon ? Tous les regards seront tournés vers Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025. Il faut dire que depuis le couronnement de Sylvie Tellier en tant que Miss France 2002, l’écharpe de Miss France n’est jamais revenue dans la région.

La jeune femme de 21 ans tentera donc de décrocher le titre tant convoité en faisant de ses différences une force dans le vote des téléspectateurs et du jury. "J’ai beaucoup de mental. Je ne me laisse jamais vraiment déstabilisée. Je prends énormément sur moi et je ne laisse pas paraître mes faiblesses. Je peux encaisser l’aventure comme il se doit", nous confiait Noémie Baiamonte quelques jours avant le début de l’aventure Miss France.

Miss Rhône-Alpes 2025 a en effet décidé de faire de ses cheveux bouclés et de ses tatouages un atout dans le concours. "Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je l’accepte totalement. Mes tatouages sont là et visibles. Ils font partie de moi et ça fait aussi partie de la génération de 2025. Il faut aussi avancer avec son temps. Beaucoup de femmes sont tatouées donc pourquoi pas une Miss", nous assurait l’étudiante villeurbannaise souhaitant devenir plasticienne, maquilleuse spécialiste des effets spéciaux.

Noémie Baiamonte deviendra-t-elle Miss France 2026 ? Réponse ce samedi soir à partir de 21h10. A noter la mise à l'honneur de Guignol sur le costume régional de la jeune femme ; une tenue imaginée par le créateur lyonnais Hugo Chapet.