"De très belles ouvertures à Confluence en 2026" : rencontre avec Marianne Tinland, directrice du centre commercial de Confluence à Lyon

A seulement 31 ans, la directrice des lieux continue d’imposer sa vision du shopping mais pas seulement. L’occasion également de faire le point avec elle sur la période intense des fêtes de fin d’année et d’aborder les projets du centre commercial pour 2026.

Quelles sont aujourd’hui vos plus grandes fiertés en tant que directrice du pôle de commerces et de loisirs de Confluence ?

Il y a beaucoup de projets. Pour moi, c’est très important de vraiment arriver à transmettre l’ADN et l’identité du centre commercial. Le site de Confluence n’est pas juste un centre commercial, c’est un lieu de vie où les gens viennent partager des moments avec leurs amis ou en famille. Le lieu a une identité particulière ; on est au bord de l’eau avec une architecture moderne et beaucoup de lumière naturelle. Sur les deux dernières années, il y a quand même un gros projet qui s’est concrétisé, à savoir l’ouverture du nouveau concept de Zara. On a maintenant une très belle boutique sur deux niveaux qui propose une offre femme, homme et enfant. Je n’ai jamais vu un rayon enfant aussi grand. La boutique est tournée sur l’expérience client, comment on accueille et conseille le public.

Comment choisissez-vous les enseignes qui peuvent s’installer dans le centre ?

On est très à l’écoute de ce que nous demandent nos clients. Ça peut passer par des études, les échanges sur le terrain et sur les réseaux sociaux. L’objectif est vraiment d’arriver à concilier toutes ces demandes-là avec une offre cohérente et différenciante. Il y a évidemment tous les basiques. On a de très belles enseignes comme Zara, Stradivarius, Intersport, Decitre… C’est aussi très important pour nous d’avoir une offre de proximité. On va retrouver Carrefour, on peut aller à la banque, on peut déposer ses enfants à la crèche. Ça les gens ne le savent pas souvent mais il y a une crèche dans le centre commercial. L’idée est d’arriver à compléter par exemple avec des concepts plus locaux.

La période de Noël est la plus chargée de l’année. Comment vous préparez-vous ainsi que les différentes boutiques à cette affluence ?

Evidemment c’est une période très intense pour nos clients et nos commerçants. Notre objectif est d’avoir une ambiance féérique avec des décorations de Noël que l’on choisit au printemps. Le montage du sapin s’est fait sur trois nuits. Ce sont des projets qui s’organisent six mois à l’avance. Chaque année, un job dating permet en octobre de recruter des renforts.

Vous étiez auparavant directrice adjointe de Westfield La Part-Dieu. Quelles différences entre les deux centres commerciaux ?

Ce sont des centres qui n’ont pas du tout la même histoire mais des points communs très forts. On veut vraiment que nos clients viennent dans des lieux uniques. Pour nos commerçants, on veut pour eux les meilleurs lieux pour faire du commerce avec un très fort niveau d’exigence et où on peut aussi beaucoup les accompagner sur la partie communication.

Qu’est-ce-qui vous plait le plus en tant que directrice du pôle de commerces et de loisirs de Confluence ?

C’est un métier qui est très vaste et très varié. On est à la croisée de plein de mondes différents. Il faut avoir un peu de stratégie, être créatif et très proche du terrain. Le lien avec l’humain est très important. Chaque jour, je travaille avec des commerçants passionnés par leur métier. C’est important pour moi de leur apporter une vision et les faire adhérer à cette vision. Derrière quand je vois des gens qui se sont appropriés les lieux et des équipes qui sont contentes de travailler ici, pour moi c’est une belle réussite.

Sous quel signe sera placée l’année 2026 ?

Ça va être une année très riche. On vient d’ouvrir Zara et la sandwicherie Faiparla. En décembre, ce sera au tour d’Arctic Juice & Café. L’année prochaine, il y aura de très belles ouvertures sur la partie commerciale, notamment Maxi Zoo mi-janvier. D’habitude l’enseigne s’installe en périphérie et là on les fait venir un peu plus en cœur de ville. On aura également l’arrivée de Bershka et de Pandora aux alentours du printemps. A côté de ça, il y aura des rendez-vous qui font l’ADN du centre comme les Open Air en été sur les terrasses ou encore des vide-greniers. Ce sont des évènements auxquels je suis très attachée car je trouve qu’ils font sens et qu’ils participent à la vie culturelle du quartier.

Propos recueillis par A.D.