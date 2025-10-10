Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025 : "Je veux prouver qu’il faut toujours persévérer dans la vie"

Une écharpe qui lui permet de porter les couleurs de la région à l’élection de Miss France 2026 le 6 décembre prochain à Amiens. La jeune femme de 21 ans veut faire de ses différences une véritable force pour briller durant l’aventure avec peut-être au bout un titre désespérément attendu.

Comment appréhendez-vous l’aventure Miss France ?

Un peu de stress je ne mens pas. Mais j’ai hâte de me dépasser encore plus parce qu’avant de faire les miss j’étais beaucoup dans la réserve et introvertie. Je me mettais beaucoup de limites et aujourd’hui ça m’a appris à m’ouvrir. J’ai hâte de découvrir ce que cette aventure peut m’apporter encore plus.

"Douter ce n’est pas un échec, il faut croire en un parcours atypique comme le mien." Ce sont les mots prononcés lors de votre discours à l’élection de Miss Rhône-Alpes 2025. Quel est donc ce parcours atypique ?

J’ai beaucoup divagué sur ce que je voulais faire. J’ai d’abord commencé par de la prothèse dentaire avant de faire un an d’architecture puis me tourner le marketing de luxe. Aujourd’hui, je fais une école de cinéma. Je voulais prouver que même si on change de voie professionnelle, il faut toujours persévérer dans la vie. On va forcément trouver quelque chose qui va nous plaire. C’est ça que je voulais dire à travers mon discours. Je sais qu’il y a beaucoup de jeunes comme moi qui ont du mal à trouver leur voie professionnelle. Ce n’est pas un échec !

Quels sont vos points forts pour l’aventure Miss France ?

J’ai beaucoup de mental. Je ne me laisse jamais vraiment déstabilisée. Je prends énormément sur moi et je ne laisse pas paraître mes faiblesses. Je peux encaisser l’aventure comme il se doit.

Et vos points faibles ?

Je suis beaucoup en retard (rires).

Vous faites également une force de vos tatouages et de vos cheveux bouclés ?

Oui et non car je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je l’accepte totalement. Mes tatouages sont là et visibles. Ils font partie de moi et ça fait aussi partie de la génération de 2025. Il faut aussi avancer avec son temps. Beaucoup de femmes sont tatouées donc pourquoi pas une miss !

Vous êtes étudiante à Villeurbanne dans l’objectif de devenir plasticienne, maquilleuse spécialiste des effets spéciaux. Qu’est-ce qui vous plait dans ça ?

J’ai beaucoup regardé d’émissions comme Face Off quand j’étais petite et j’ai toujours été passionnée par le cinéma et le maquillage. Je me maquille beaucoup et tous les jours. J’ai voulu mixer ces deux passions. Plus tard, j’aimerais bien me spécialiser dans le maquillage d’horreur.

Et d’ailleurs quel est votre film préféré ?

J’en ai beaucoup ! Je dirais les Conjuring parce que j’adore les films d’horreur mais aussi Fight Club.

Propos recueillis par A.D.