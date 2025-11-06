Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, en route pour l’aventure Miss France (PHOTOS)

Une voyageuse pas comme les autres ce jeudi soir à la gare de la Part-Dieu de Lyon. Il y avait du monde pour accompagner Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, sur le quai de son TGV direction Paris où l’aventure Miss France débute ce vendredi matin.

"La pression commence un peu à retomber parce que j’ai fini ma valise aujourd’hui. C’était un peu la course. Je suis très contente d’être le jour J", a confié la jeune femme de 21 ans qui entend bien briller parmi les autres candidates en lice pour le titre de Miss France 2026.

"Il y a un peu d’appréhension mais j’ai hâte de retrouver les autres filles pour pouvoir discuter", a précisé Noémie Baiamonte concernant le premier jour de l’aventure ce vendredi. "J’espère revenir avec la couronne !", a ajouté l’étudiante qui souhaite devenir plasticienne, maquilleuse spécialiste des effets spéciaux.

Le traditionnel voyage de préparation des Miss aura lieu dès dimanche direction la Martinique avant les répétitions pour le grand show prévu le 6 décembre au Zénith d’Amiens. Le mot d’ordre de Miss Rhône-Alpes 2025 ? "Je veux rester moi-même durant cette aventure, ne pas changer de comportement. Si ça paye tant mieux ! Miss France, ce n’est qu’une fois dans sa vie !"

A.D.