Miss France 2026 : le costume régional de Miss Rhône-Alpes sera inspiré de Guignol

C’est chaque année l’un des moments forts de l’élection de Miss France : le tableau des costumes traditionnels. Chaque tenue régionale est imaginée par une créatrice ou un créateur après un concours lancé sur les réseaux sociaux.

Le lyonnais Hugo Chapet a été choisi pour mettre à l’honneur la région Rhône-Alpes. A 24 ans, le jeune homme est à la tête de sa marque baptisée Chahu qui crée des tenues de soirée, notamment pour des drags shows. Il a choisi le thème de Guignol pour le costume régional que portera Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, ce samedi 6 décembre sur la scène du Zénith d’Amiens. "Ça va être un bel hommage pour la ville de Lyon. Je me suis dit que j’allais partir sur quelque chose d’authentique car l’authenticité est ce qui parle le plus aux gens, surtout dans le milieu de l’art", nous confie-t-il.

La tenue restera secrète jusqu’au soir de l’élection pour garder l’effet de surprise avec peut-être à la fin une récompense pour le jeune créateur. "En ayant été sélectionné, j’ai déjà gagné. Je le fais plus pour moi que pour une reconnaissance et une notoriété. J’ai juste hâte de voir ma création à la télévision et comment ça rend à l’écran", se réjouit Hugo Chapet.