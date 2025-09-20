Noémie Baiamonte élue Miss Rhône-Alpes 2025

Il y avait du beau monde ce vendredi soir du côté du parc des expositions de Villefranche-sur-Saône. A l'issue d'un show de près de trois heures, Noémie Baiamonte a été sacrée Miss Rhône-Alpes 2025 sous les yeux d'Angélique Angarni Filopon, Miss France 2025, ou encore de Sylvie Tellier, co-présentatrice de cette élection régionale.

La jeune femme de 21 ans succède ainsi à Alexcia Couly, Miss Rhône-Alpes 2024, et représentera la région à l'élection de Miss France 2026 en décembre prochain. Noémie Baiamonte est notamment étudiante à Villeurbanne. Elle avait été élue Miss Pays de l'Ain 2025 en juin dernier.

Elles étaient en tout 18 candidates pour cette élection de Miss Rhône-Alpes 2025.

Le podium complet :

Miss Rhône-Alpes 2025 : Noémie Baiamonte

1ère dauphine : Charlotte Miralles

2ème dauphine : Ombeline Chevalier

3ème dauphine : Margaux Bescond

4ème dauphine : Lola-Marie Magnin