"Le temps passe, mais la magie reste" : Sylvie Tellier célèbre son "misversaire"

Un lundi pas comme les autres pour Lyon qui va briller de mille feux à l’occasion de la tradition du 8 décembre. Il y en a une pour qui cette date est également symbolique. Il s’agit de Sylvie Tellier, Miss Lyon 2001 élue Miss France 2002.

"8 décembre, Fête des Lumières… et mon ‘misversaire’. Il y a 24 ans jour pour jour, ma vie basculait. Une aventure incroyable commençait. Rien n’aurait été possible sans vous. Vos messages, votre fidélité, votre bienveillance, votre confiance… vous avez littéralement changé ma vie. Alors aujourd’hui, je dis simplement : merci", a-t-elle publié dans un post Instagram accompagné de plusieurs photos revenant sur la soirée de son élection et les moments importants de son règne. On retrouve notamment un cliché de Sylvie Tellier avec l’ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, aujourd’hui décédé.

"Et ce week-end, l’émotion était encore au rendez-vous avec l’élection de Miss France… Le temps passe, mais la magie reste", pouvait-on également lire en légende. Sylvie Tellier était en effet présente à Amiens ce samedi soir pour l’élection de Miss France 2026 qui a vu triompher Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti.