Aroma-Zone débarque au centre commercial de la Part-Dieu (PHOTOS)

Voilà une boutique qui devrait attirer de nombreux visiteurs à l’approche de Noël. L’enseigne de cosmétiques et d’huiles essentielles Aroma-Zone ouvre un nouveau magasin du côté du centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Le rendez-vous est donné au niveau zéro juste à côté des Galeries Lafayette.

Aroma-Zone a déjà une boutique dans le centre-ville de Lyon au niveau du Grand Hôtel-Dieu dans le 2e arrondissement qui rencontre un certain succès. Les clients devraient donc être nombreux dès ce jeudi matin. L’ouverture officielle est fixée à 9h30.

Il y avait déjà de nombreux curieux ce mercredi à l’occasion de la soirée d’inauguration de la boutique à laquelle la rédaction de Lyon Femmes a participé. L’occasion de découvrir un magasin particulièrement spacieux et lumineux proposant les produits qui font aujourd’hui la popularité de l’enseigne : des baumes, des sérums, des huiles essentielles, des cosmétiques solides, des tisanes, des accessoires de beauté pour les cheveux, le visage ou encore le corps. Certains devraient sans surprise trouver leur bonheur à l’approche des fêtes de fin d’année.