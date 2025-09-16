Miss Rhône-Alpes 2025 : qui succédera à la lyonnaise Alexcia Couly ? (PHOTOS)

Elles sont 18 jeunes femmes à espérer décrocher la précieuse couronne de Miss Rhône-Alpes 2025. Une écharpe qualificative pour l’élection de Miss France 2026 prévue au mois de décembre. Il y aura en tout cas du beau monde ce vendredi soir au Parc des expositions de Villefranche-sur-Saône pour encourager les candidates : Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, Sylvie Tellier, ancienne directrice du comité Miss France et bien sûr Alexcia Couly, Miss Rhône-Alpes 2024 qui remettra son titre.

Découvrez les 18 candidates à l’élection de Miss Rhône-Alpes 2025 :

Candidate n°1 : Clara Bressy, 25 ans, Blyes (01), diplômée en psychologie criminelle

Candidate n°2 : Charlotte Miralles, 25 ans, Bron (69), étudiante en expertise immobilière

Candidate n°3 : Kenya-Maë, 19 ans, Les Abrets (38), étudiante en science de l’ingénieur

Candidate n°4 : Manon Bernard, 25 ans, Crolles (38), auto-entrepreneuse dans le prêt-à-porter

Candidate n°5 : Margaux Bescond, 28 ans, La Mûre (38), professeure d’arts plastique au collège

Candidate n°6 : Noémie Baiamonte, 21 ans, Replonges (01), étudiante en marketing du luxe

Candidate n°7 : Mélodie Delfortrie Testud, 18 ans, Vals-les-Bains (07), étudiante en artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel

Candidate n°8 : Cynthia Blacha, 20 ans, Bourg-Argental (42), étudiante en troisième année de droit

Candidate n°9 : Jade Châtre, 19 ans, Saint-Bonnet-les-Oules (42), étudiante en BUT technique de commercialisation

Candidate n°10 : Lola-Marie Magnin, 24 ans, Viriat (01), étudiante en Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)

Candidate n°11 : Marie Olivetto, 23 ans, Les Mollettes (73), spa praticienne

Candidate n°12 : Lisa Auguet, 19 ans, Chantesse (38), étudiante en économie

Candidate n°13 : Flavie Sonnery, 18 ans, Belleville-en-Beuajolais (69), étudiante en sciences et techniques des activités physiques et sportives

Candidate n°14 : Lisa Vantrimpont, 24 ans, Montélimar (26), responsable communication

Candidate n°15 : Eva Viale, 18 ans, Tain l’Hermitage (26)

Candidate n°16 : Ombeline Chevalier, 20 ans, Villefranche-sur-Saône (69), coach d’aviron



Candidate n°17 : Pauline Nicolas, 23 ans, Rochemaure (07), infirmière

Candidate n°18 : Manon Loubet, 21 ans, Ballaison (74), étudiante infirmière

Les photos officielles des candidates à l'élection de Miss Rhône-Alpes 2025 sont signées Mathilde Piante