"Je n’ai jamais été interviewée" : Sylvie Tellier sort du silence après les révélations supposées sur les coulisses de Miss France

Miss France, du rêve à la réalité. Tel est le nom du livre qui sort ce lundi. Son auteur n’est autre que Hubert Guérin, ancien collaborateur de Geneviève de Fontenay. Ce dernier met en avant des violences sexuelles subies par d’anciennes Miss entre 1990 et 2002. De quoi faire bondir le comité Miss France. "Nous ne pouvons juger la véracité de ces allégations, qui selon l’auteur correspondent à une période antérieure à la prise de contrôle de la Société Miss France par Endemol, puis par le groupe Banijay. Néanmoins, s’ils étaient avérés, ces faits toucheraient à des sujets qui nous concernent tous profondément : la sécurité, la dignité et le respect de chaque femme."

Plusieurs anciennes Miss France ont également pris la parole à l’exemple de Camille Cerf, Miss France 2015. "Ce qui est dit à mon sujet faux et inventé de toutes pièces", a-t-elle réagi. "Je ne compte pas me laisser faire", a-t-elle ajouté. Hubert Guérin a notamment écrit que l’ancienne reine de beauté recevait "tous les jours des propositions sexuelles".

Sylvie Tellier, ex-Miss France et ancienne directrice du concours de beauté, a également tenu à prendre la parole en publiant un communiqué sur ses réseaux sociaux.

"Dans toute cette période, je n’ai jamais été victime, ni témoin, ni informée d’agressions sexuelles au sein de Miss France. Si une Miss m’avait rapporté un tel fait, je l’aurais immédiatement accompagnée pour porter plainte. Je me suis toujours sentie en sécurité auprès de Geneviève de Fontenay qui, comme moi, faisait de la protection des Miss une priorité", explique celle qui fut également élue Miss Lyon 2001.

"Hubert Guérin me cite à plusieurs reprises dans son livre : je n’ai jamais été interviewée. Certaines Miss citées affirment elles-mêmes ne jamais lui avoir parlé", poursuit Sylvie Tellier avant de conclure. "Je prends très au sérieux la question des violences sexistes et sexuelles. C’est un combat essentiel. Mais l’anonymat, les amalgames et les approximations ne servent pas la cause des victimes. La justice ne se fait pas dans un livre, ni dans les médias, mais devant les tribunaux. Je défendrai toujours la dignité et la parole des Miss."