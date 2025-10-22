Un grand casting pour trouver les candidates à l’élection de Miss Grand Lyon 2026

Qui succédera à Sabrina Nikaj, Miss Grand Lyon 2025 ? Réponse dans quelques mois. A cette occasion, le comité Miss Grand Lyon est à la recherche de candidates. Un grand casting se déroulera prochainement aux Galerie Lafayette de Lyon Bron. Le rendez-vous est donné le vendredi 12 décembre de 16h à 20h.

Les conditions pour postuler sont les suivantes : résider dans le Rhône (hors Beaujolais), mesure au moins 1m70 et avoir plus de 18 ans. Pour candidater ou obtenir plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à [email protected]

A noter qu’un défilé se tiendra la jour du casting en partenariat avec les Galeries Lafayette et le créateur lyonnais Morgan Kirch.