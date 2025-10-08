"Diddl is back" : la célèbre souris officiellement de retour à Lyon (PHOTOS)

Tel est le nom de la nouvelle collection de la marque Diddl. La souris star des cours de récréation des années 2000 est de retour. Autant dire que la nostalgie était au rendez-vous ce mercredi à l’occasion du lancement officiel de "Diddl is back" à La Grande Récré au centre commercial Westfield La Part-Dieu.

Pour l’occasion, la mascotte avait fait le déplacement pour rencontrer petits et grands fans de la célèbre souris imaginée par l’illustrateur allemand Thomas Goletz et relancée par la PME lyonnaise Kontiki. "C’est trop beau !", pouvait-on entendre parmi les jeunes clients de l’enseigne.

Journaux intimes, stylos, trousses, vernis à ongles, boîtes à bijoux ou encore carnets sont au rendez-vous de cette nouvelle collection désormais disponible dans une trentaine de points de vente dans le Rhône. La liste est d'ailleurs à retrouver ici. Officiellement lancée le 1er octobre, la marque a rapidement été prise d’assaut entraînant des retards de livraisons dans certains magasins. Tout devrait être finalement disponible cette semaine… pour le plus grand bonheur des nostalgiques.