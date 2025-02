"On lance notre propre marque" : Marie Nguyen fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

"En 2025, on continue notre combat contre la fast fashion et contre les marques de mode qui produisent en polluant." Tel est le mot d’ordre de Marie Nguyen en ce début d’année.

"Je ne viens pas du tout du milieu de la mode. Je suis chercheuse en cancérologie à la base et j’ai décidé de créer WeDressFair pour mon engagement personnel. Nous avons besoin de solutions pour le monde de demain et nous avons besoin de voir ces solutions à l’œuvre", rappelle la jeune femme qui met en avant avec WeDressFair des marques engagées. "Pour nous, ça veut dire respecter les humaines sur toute la chaine de production et respecter évidemment la planète", assure-t-elle.

Un beau projet attend WeDressFair en 2025. "On lance notre propre marque. Aujourd’hui, on est que distributeur c’est-à-dire qu’on achète auprès des marques et on montre aux consommateurs que ces marques existent. On a envie maintenant de passer du côté des fabricants et montrer que les choses bougent en amont de la chaine de production."

Et Lyon dans tout ça ? "Je suis Bordelaise. Je suis l’une des rares à être passée de l’ouest à l’est. Lyon est ma ville de cœur parce que j’ai rejoint mon conjoint pour monter WeDressFair à Lyon. Une ville que je ne connaissais pas et qui signifie aujourd’hui l’amour et la famille".