Cette marque de mode féminine fait son grand retour à Lyon

Le 29 août dernier, la marque Camaïeu était officiellement relancée après avoir été placée en liquidation judiciaire en septembre 2022 puis rachetée par l’enseigne Celio. Aujourd’hui, c’est sous le nom "be Camaïeu" que la marque existe avec une dizaine de points de vente en France.

Ce n’était pas encore le cas à Lyon mais que les fans se rassurent puisque "be Camaïeu" est sur le point de s’installer au centre commercial Westfield La Part-Dieu. Le rendez-vous est donné dès ce samedi au niveau 1 entre Zara Homm et Jott.

Deux autres ouvertures sont à noter au sein du centre commercial du 3e arrondissement de Lyon. Il est notamment possible de découvrir depuis plusieurs jours un pop-up store éphémère de la marque brésilienne Havaianas et ses tongs en caoutchouc, au style moderne et colorées. Cette boutique restera présente six mois entre Snipes et JD Sports au niveau 0 où une nouvelle enseigne va également ouvrir ce samedi. Il s’agit de WYCON cosmetics proposant des produits de beauté et de soins. Le magasin sera situé entre Eram et Jack & Jones.