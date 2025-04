Cette marque lyonnaise transforme les vêtements pour les adapter aux personnes en situation de handicap

La marque lyonnaise Adapt & Joy entend bien faire bouger les choses à son niveau. Elle veut faire progresser la mode inclusive et répondre aux besoins concrets des personnes en situation de handicap. Sa fondatrice, Maureen Descombes, ne manque pas de le rappeler. "Au départ, je voulais trouver une réponse aux besoins de ma cousine Paloma atteinte de polyhandicap. La problématique de l’habillage fait partie du quotidien quand on est touché par le handicap", explique-t-elle. "J’ai commencé à faire mon petit réseau sur la métropole lyonnaise, à m’adresser à diverses associations, à aller faire des tests…", ajoute Maureen Descombes confortée de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale.

Adapt & Joy a aujourd’hui la mission de transformer des vêtements existants pour les adapter aux personnes en situation de handicap. Associée depuis un an à Annaëlle Winarczyk, ergothérapeute de métier, la marque a signé un partenariat avec les Hospices Civils de Lyon, notamment avec les résidents de l’hôpital Henry Gabrielle de Saint-Genis-Laval. "Le but est de pourvoir une vingtaine de patients partenaires en vêtements adaptés. Nous prenons des vêtements de leur garde-robe et nous les adaptons tout en développant un processus de prototypage pour répondre à 100% de leurs besoins d’habillage et de déshabillage", assure la fondatrice d’Adapt & Joy. Des partenariats sont également en cours avec des associations pour les personnes amputées ou ayant la maladie de Charcot. "On essaie de faire notre trou petit à petit. Le besoin est réel donc ça nous motive bien pour continuer cette aventure", insiste Maureen Descombes.

Ce ne sont pas des collections qui sont imaginées mais bien du travail sur des vêtements de seconde main qui démarrent ainsi une nouvelle vie dans les placards. "Les personnes en situation de handicap ont envie de s’habiller comme tout le monde c’est-à-dire aller faire son shopping et choisir la même chemise que son voisin. Le choix est malgré tout très restreint", confie l’entrepreneuse. "Notre mot d’ordre est de rendre la mode accessible à tous et de partout. Cette question est parfois vraiment mise sous le tapis", ajoute-t-elle.

Afin de faire connaitre l’entreprise au plus grand nombre, la marque Adapt & Joy a lancé une campagne de financement participative pour non seulement élargir son catalogue de retouches mais aussi collaborer avec de grandes enseignes.

A.D.