Cette marque française de prêt-à-porter et de bijoux ouvre cette semaine sa première boutique à Lyon

Les nouvelles enseignes sont nombreuses en cette rentrée du côté du centre commercial Westfield La Part-Dieu. Après Mango Teen ou encore Pop Mart, une toute nouvelle boutique s’apprête à ouvrir ses portes. Il s’agit de SMTZ, une marque française de prêt-à-porter et de bijoux en acier inoxydables particulièrement populaire sur les réseaux sociaux avec notamment plus de 68 000 abonnés sur Instagram. L’enseigne compte déjà des magasins à Strasbourg et à Bordeaux… et une très prochainement à Lyon. L’ouverture au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu est en effet prévue ce samedi 4 octobre à partir de 9h30.

SMTZ propose des vêtements, des bijoux, des chaussures ou encore des sacs à des prix abordables. Cette nouvelle boutique sera située au niveau zéro à la place de 5e Avenue à côté des Galeries Lafayette.