Cette marque très populaire sur les réseaux sociaux ouvre une boutique éphémère à Lyon

Les fans de shopping ne manqueront certainement pas de s’y rendre. La marque de prêt-à-porter féminin Mad Peonies ouvre un pop-up dès ce mercredi à Lyon. Direction le 2ème arrondissement, plus précisément le 23 rue du Port du Temple chez No Bad Day tout près de la place des Jacobins.

Une façon de découvrir ou de redécouvrir la marque particulièrement populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 121 000 abonnés sur Instagram. Mad Peonies propose notamment des pièces tendances et colorées à l’exemple de vestes, de manteaux, de pulls, de robes, de blouses, de jeans, de pantalons, de jupes ainsi que des sacs, des bijoux et des accessoires. Il sera aussi possible de découvrir la dernière collection de la marque baptisée "Autumn Glow".

La boutique éphémère Mad Peonies restera ouverte jusqu’au dimanche 12 octobre.