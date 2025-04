Cette marque de prêt-à-porter féminin va ouvrir sa première boutique à Lyon

Une toute nouvelle marque de prêt-à-porter féminin s’apprête à poser ses valises à Lyon. Il s’agit de Grungemama très populaire sur les réseaux sociaux avec près de 800 000 abonnés sur Instagram.

Fondée en 2015 à Toulouse par Nathalie, la marque compte déjà des boutiques à Paris, Bordeaux, Rouen, Marseille, Lille, Saint-Jean-de-Luz ou encore Madrid en Espagne. "On ne vient pas chez Grungemama seulement pour acheter un vêtement, mais pour s’approprier une part de liberté, se rassembler autour d’une belle communauté de femmes", indique la marque sur son site internet avec au bout des looks rock et bohèmes.

Grungemama va donc ouvrir un magasin dans le centre-ville de Lyon. Le rendez-vous sera donné dès le 2 mai 10 rue Emile Zola dans le 2e arrondissement. "Certaines villes résonnent plus fort que d’autres dans une vie. Lyon, c’est un peu ça pour moi. Une ville que j’ai souvent traversée, trop vite à mon goût… Et il y a longtemps déjà, ce frisson m’a traversé, ce sentiment qu’un jour Grungemama y poserait ses valises…", peut-on lire sur la page Facebook de l’annonce de l’ouverture de la marque à Lyon. "Ce projet est né d’un vrai désir de me rapprocher de vous, de celles qui, depuis Lyon ou les alentours, suivent Grungemama depuis ses débuts, avec une fidélité exemplaire, je voulais absolument répondre à votre attente", explique Nathalie, la fondatrice de Grungemama.