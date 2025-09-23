Une date à Lyon pour la tournée retour de la chanteuse Dorothée

Elle avait annoncé son retour sur scène à Paris en avril 2026. La chanteuse Dorothée, connue pour avoir animé les émissions pour la jeunesse Récré A2 puis le Club Dorothée, a annoncé ce mardi d’autres dates dans le cadre de sa tournée intitulée "Se retrouver". Les deux concerts parisiens au Palais des Congrès sont déjà complets.

L’artiste de 72 ans est notamment attendue sur la scène de la Halle Tony Garnier de Lyon le vendredi 10 avril 2026. L’ouverture de la billetterie est prévue ce mercredi 24 septembre à 10h. D’autres shows sont programmés à Bruxelles, Bordeaux et Nantes.

"Tout cet amour, que vous m’avez témoigné depuis tant d’années, m’a fait réaliser que vous retrouver sur scène devenait une évidence. Se retrouver… pour le plaisir de partager les refrains qui ont jalonné nos vies. Se retrouver… tous ensemble, et vous entendre chanter à mes côtés. Se retrouver… pour se dire que ce n’est jamais terminé. Je compte sur vous", déclarait Dorothée lors de l’annonce de sa tournée.