La marque Cabaia installe une caravane à Lyon pour présenter sa collection de Noël

Alors que les fêtes de fin d’année se préparent déjà à Lyon, une caravane pas comme les autres va s’installer durant deux jours sur le parvis du centre commercial Westfield La Part-Dieu.

Le rendez-vous est donné ce vendredi 14 et ce samedi 15 novembre dans le cadre du Lucky Star Tour organisé par la marque française de maroquinerie Cabaia. L’enseigne est notamment connue pour ses sacs personnalisables mais également ses trousses de toilette et ses accessoires.

La Lucky Caravane de Cabaia proposera aux visiteurs de découvrir la collection de Noël de la marque baptisée Lucky Star identifiable grâce à sa couleur argentée. Il sera également possible de tenter sa chance sur place à la Lucky Machine Ball ou encore de se prendre en photo avec le Lucky Bag XXL, un sac Cabaia géant de deux mètres de haut.

L’occasion peut-être et aussi de commencer ses cadeaux de Noël…