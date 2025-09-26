Balzac Paris, la nouvelle adresse chic et responsable de la Presqu’île

Autant dire que les amatrices de mode sont ravies de cette ouverture. La marque Balzac Paris a en effet ouvert son premier magasin à Lyon après des boutiques à Paris, Toulouse ou encore Genève.

Le rendez-vous est donné du côté de la rue du président Edouard Herriot dans le 2e arrondissement juste en face du magasin Sézane, un de ses principaux concurrents. Deux mois de travaux ont été nécessaires pour que l’enseigne s’installe comme il se doit et propose une expérience de qualité aux clientes.

Sur les 300 m2 de la boutique, on retrouve bien sûr des vêtements mais aussi de la maroquinerie, des chaussures, des accessoires ou encore du maquillage dans un décor faisant penser à un appartement avec moquettes élégantes et armoires en bois. Un espace de seconde vie est également présent au sein du magasin avec des pièces rapportées par les clientes de la marque et remises en état pour une vente à des prix tout doux. Le réassort est régulier, assure-t-on sur place.

Lancée en 2014 par la créatrice Chrysoline de Gastines, son mari Victorien de Gastines et Charles Fourmaux, l’enseigne Balzac Paris avait commencé par imaginer et vendre des nœuds papillon sur-mesure avant de se tourner vers le prêt-à-porter féminin responsable et connaître un succès important sur internet et sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la marque compte près de 600 000 abonnés sur Instagram.