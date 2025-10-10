Une nouvelle boutique pour Les Dégoteuses avec toujours la seconde main à l'honneur à Lyon

Ne cherchez plus Les Dégoteuses au niveau du Passage Thiaffait à Lyon. Trois ans après son ouverture, la boutique mettant à l’honneur la seconde main vient de déménager. Toujours dans le 1er arrondissement mais à deux pas de la place des Terreaux au 3 rue d’Algérie. Une adresse que voulait absolument Anaïs Castello, la fondatrice du concept qui permet à la fois de déposer des vêtements et des accessoires mais également de les acheter à prix réduits.

Cette nouvelle boutique se veut beaucoup plus grande que la précédente : 180 m² contre 30 m² auparavant avec plus de prêt-à-porter et d’accessoires de grandes marques comme Burberry, Claudie Pierlot, Rouje, Levi’s, Chanel, Sœur, Marc Jacobs et bien d’autres. "Il y a beaucoup plus de passage et donc plus de dépôts et de variétés, notamment dans les tailles", explique Anaïs Castello qui met en avant plus de 2000 pièces au sein des lieux avec un accompagnement personnalisé pour les clients. Une offre masculine doit également être prochainement proposée tout comme des évènements afin de faire de cette nouvelle boutique des Dégoteuses "le temple de la seconde main" à Lyon.