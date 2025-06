Mariés au premier regard : quelle fin d’aventure pour la lyonnaise Mallaury ?

Qui est toujours en couple ? Qui ne l’est plus ? Les téléspectateurs ont pu découvrir ce lundi soir le bilan final de la saison 9 de Mariés au premier regard.

Il s’agissait notamment de prendre des nouvelles de Mallaury, aide-soignante en psychiatrie à Lyon. Cette dernière avait dit "oui" à Mélanie, une éducatrice de 34 ans, marquant l’aventure de l’émission en devenant la première candidate bisexuelle de Mariés au premier regard.

Les deux femmes étaient parties en voyage de noces à Avilés, en Espagne. Mallaury espérait se rapprocher de son épouse. En vain. "J’entends encore une fois qu’elle préfère prendre son temps. (…) Il faut qu’on devienne un vrai couple. On ne s’est pas mariées pour devenir des amies", expliquait la Lyonnaise de 29 ans. La suite de l’aventure n’a pas été plus probante pour les deux femmes ; Mélanie ayant même annoncé par téléphone à Mallaury son intention d’arrêter l’aventure…

Lors du bilan final, c’est donc sans surprise que le couple a déclaré vouloir divorcer. "Je suis quelqu’un qui a besoin de ressentir certaines choses et le temps me permet de savoir ce que je ressens. (...) Il y a un sujet sur lequel c’est compliqué. Je n’arrive pas, je n’ai pas ce sentiment d’avoir envie d’aller vers Mallaury (...) Je n’avais pas ce petit interrupteur qui me donnait le truc, tu vois ?", se justifiait Mélanie. "Pour moi, ce petit truc, ça se crée. Ne serait-ce que se tenir la main, s’embrasser, se voir en dehors de ce contexte. Pour moi, un mariage, ce n’est pas un rencard lambda. Tu te bats pour un mariage", a répondu Mallaury.

De quoi décevoir les expertes de Mariés au premier regard qui n’ont pas manqué de faire part de leur frustration. "Vous êtes, je pense, depuis le temps que je fais cette expérience, peut-être ma plus grande déception. Je vais quand même vous faire un petit câlin. Mais je vous en veux à mort quand même", a estimé Estelle Dossin.

Ce lundi soir, Mallaury a également tenu à s’exprimer sur ses réseaux sociaux mettant en avant "une expérience intense et inoubliable".